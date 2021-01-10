إيقاف العمل بالمختبر الطبي في بني وليد لنفاد مشغلات تحليل «كورونا»

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن اللجنة قررت إيقاف العمل داخل المختبر الطبي لنفاذ المشغلات الخاصة بتحليل فيروس كورونا.

وأضاف صالح أن لجنة الطوارئ الصحية في البلدية قررت أيضا مطالبة فرق التقصي والاستجابة السريعة بإيقاف سحب العينات من المواطنين بدء من يوم غدا الإثنين.

وناشد صالح الجهات المسؤولة في الدولة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة توفير المشغلات الخاصة بتحليل فيروس كورونا لفرق الرصد بالمدينة لكي تتمكن من الاستمرار في أداء عملها.

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