تواصل جرائم سرقة أسلاك الشبكة الكهربائية 

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك بطول 1200 متر من محطة السواني على خط اتجاه الاصفاح، ما تسبب في خروج نحو 5 محولات هوائية عن الخدمة، ودخول المنطقة في ظلام لساعات طويلة.

كما أعلنت الشركة عن اعتداء آخر على خط اتجاه الدعم الإلكتروني، وسرقة أسلاك ضغط عال من محطة الحشان 4 بطول 600 متر وخروج نحو محولين هوائيين عن الخدمة بمنطقة غوط أبو ساق، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض بطول 500 متر من محول العجيلي بمنطقة الكريمية التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

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