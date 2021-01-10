البعثة الأممية تشيد بالحوار البناء للجنة القانونية

عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الأحد، جلسة افتراضية، قدم خلالها أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.

وتم خلال الجلسة التوافق على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح أو أكثر.

كما أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالحوار البناء للجنة القانونية، مشددة على أهمية المضي قدماً نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي.