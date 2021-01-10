البعثة الأممية: أعضاء الحوار السياسي يقدمون مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات

عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي جلسة افتراضية اليوم الأحد.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن أعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.

وأضاف البيان: “توافق أعضاء الحوار السياسي على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح أو أكثر”.

وأشادت البعثة في بيانها بالحوار البناء للجنة القانونية، وشددت على أهمية المضي قدماً نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي.