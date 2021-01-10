عطلة رسمية في جالو وأوجلة واجخرة غدا الاثنين بمناسبة الانتخابات البلدية

أعلنت الحكومة الموقتة، اعتبار يوم الغد الاثنين 11 يناير 2021، عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص بلديات جالو وأوجلة واجخرة، بمناسبة إجراء انتخابات المجالس البلدية فيها.
وجاء ذلك القرار «لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي»، وفق بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».
وأهابت الحكومة في بيانها «بالسادة المواطنين من سكان بلديات الواحات الثلاث، أن يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 ميلادي، هو يوم عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص هذه البلديات، ويستثنى من ذلك كافة المؤسسات والجهات والأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك».
كما دعا البيان «كافة سكان هذه البلديات المشاركة الواسعة في اخيتار من يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى لها الاستمرار في تقديمها لكافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد».
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك