“تعليم سرت” يكشف حقيقة إصابة معلمين وطلاب بفيروس كورونا في البلدية

فند مراقب التعليم ببلدية سرت مفتاح على عبد الكافى، الشائعات والأخبار التى مفادها وجود عدد من المعلمات والطلاب مصابين بفيروس كورونا بسرت.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، وقال مراقب التعليم بسرت خلال اجتماع بقاعة بلدية سرت اليوم أن هدة الاخبار لأساس لها من الصحة وان الدراسة تسير بطريقة منظمة وبإجراءات وقائية واحترازية بكافة المؤسسات التعليمية حفاظا على صحة ابنائنا الطلاب والمعلمين والمعلمات وأسرهم، موضحا أن مراقبة التعليم سرت شكلت لجنة طبية من المراقبة وتزور المدارس وتتابع تنفيد الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في سرت، كما تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية والطبية التنفيدية بسرت.

وطالب مراقب تعليم سرت تكثيف الحملة التوعوية من قبل لجنة التوعية المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية للقيام بدروها فى أسرع وقت واعطاء محاضرات توعوية وتوزيع مطويات وملصقات توضح الارشادات الطبية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وخطورة فيروس كورونا .