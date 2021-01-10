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لينو: اللجنة الاستشارية ستعقد اجتماعا في جنيف هذا الأسبوع

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف عضو اللجنة الاستشارية بلجنة الحوار السياسي محمد لينو، عن اجتماع ستعقده اللجنة هذا الأسبوع في جنيف، وأكد لينو في تصريح أمس لقناة ليبيا إحراز تقدم كبير في عمل اللجنة الاستشارية، من خلال طرحها أفكارا جديدة قال إنها لاقت تأييدا كبيرا من بعض زملائهم بلجنة الحوار، في مسألة تشكيل السلطة التنفيذية.

وحول هدف اللجنة الاستشارية، قال لينو إن هدفها ينصب في تذليل الصعاب والوصول إلى توافق حقيقي، من خلال طرح أفكار جديدة يتم عرضها على لجنة الحوار السياسي لاعتمادها، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية ترى أن نسبة التصويت المعتمدة والمتمثلة في 75% هي نسبة عالية جدا ولا يمكن الوصول إليها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • البعثة الاممية بتعك سياسيا بحوار الخرفان متجاهلة ارادة الشعب الليبى ممثلا فى نوابه بالبرلمان اختاروا رئيس وزراء مدنى هو عبدالله الثنى ولا يجوز تخطيه ويجب ان يكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعرض على البرلمان مجلس النوام حاليا الذى تنازل على حقه لشوية خرفان راسبة فى الانتخابات

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  • لو كنت مكان عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا لارسلت رسالة لرئيس مجلس النواب الامريكى لطلب التحقيق فى دور ترامب فى دعم اردوغان فى نقل ارهابيين واسلحة الى ليبيا من خلال طائرات وسفن مدنية وهى جرائم حرب يجب احالة اردوغان فيها للجنايات الدولية او وضعه على قائمة الارهاب الامريكية

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  • عندما يقع العجل تكثر سكاكينه والان فرصة ذهبية بعد عرف الجميع حتى المقربين من ترمب انه ارهابى كبير وقد نراه يراس اردوغان بعد تقاعده فى ادراة الارهاب الدولى

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