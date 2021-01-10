لينو: اللجنة الاستشارية ستعقد اجتماعا في جنيف هذا الأسبوع

كشف عضو اللجنة الاستشارية بلجنة الحوار السياسي محمد لينو، عن اجتماع ستعقده اللجنة هذا الأسبوع في جنيف، وأكد لينو في تصريح أمس لقناة ليبيا إحراز تقدم كبير في عمل اللجنة الاستشارية، من خلال طرحها أفكارا جديدة قال إنها لاقت تأييدا كبيرا من بعض زملائهم بلجنة الحوار، في مسألة تشكيل السلطة التنفيذية.

وحول هدف اللجنة الاستشارية، قال لينو إن هدفها ينصب في تذليل الصعاب والوصول إلى توافق حقيقي، من خلال طرح أفكار جديدة يتم عرضها على لجنة الحوار السياسي لاعتمادها، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية ترى أن نسبة التصويت المعتمدة والمتمثلة في 75% هي نسبة عالية جدا ولا يمكن الوصول إليها.

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