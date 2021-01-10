توقف الحوار عند اختيار السلطة التنفيذية.. ما السبب؟

توقف الحوار السياسي عند نقطة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، ما دعا البعثة الأممية إلى تشكيل لجنة استشارية تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأعضاء.
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قناة ليبيا
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