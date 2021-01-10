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توقف الحوار عند اختيار السلطة التنفيذية.. ما السبب؟

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

توقف الحوار السياسي عند نقطة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، ما دعا البعثة الأممية إلى تشكيل لجنة استشارية تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأعضاء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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