البعثة الأممية: أعضاء اللجنة القانونية توافقوا على تكثيف الجلسات لبحث القاعدة الدستورية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عقدت جلسة افتراضية اليوم.

وأوضحت البعثة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات بعد 348 يوما.

ولفتت البعثة، إلى أن الأعضاء توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترحات.

وطالبت البعثة أعضاء اللجنة القانونية بالتوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي.

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