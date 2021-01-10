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البعثة الأممية: أعضاء اللجنة القانونية توافقوا على تكثيف الجلسات لبحث القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عقدت جلسة افتراضية اليوم.

وأوضحت البعثة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات بعد 348 يوما.

ولفتت البعثة، إلى أن الأعضاء توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترحات.

وطالبت البعثة أعضاء اللجنة القانونية بالتوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • شوبة خرفان تسموهم اللجنة القانونية فمن هم اصلا اى لجنة قانونية كان يجب تشكيلها من افضل اساتذة القانون وليس من الخرفان حولوها من لجنة قانونية الى لجنة قنونوية نسبة الى قنونو جنونو خيبكم الله

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  • احزل وابوسحلية وغيرهم من عبيد السلطان الخوان ليس لهم اى مكان فلا ولاء لهم اصلا لليبيا ويعتبروها ارث عثمانى والشعب الليبى عبيد عند الاتراك فكيف يثق فيهم احد فهذا اشبه بادارة داعرات لجمعيات خيرية !!

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