شركة مليتة للنفط تكشف حصيلة المصابين بفيروس كورونا

قالت شركة مليتة للنفط، إنه تم اليوم الأحد إجراء مسح شامل للمنصة رقم DP4 عن طريق رئيس لجنة الكورنا بالشركة وبمساعدة دكتور من مركز مكافحة الأمراض وبإستخدام التحليل السريع الممنوح من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لعدد 175 مستخدم.

وأضافت الشركة في إيجاز صحفي، كانت النتائج على النحو الأتي، عدد (171) سالبة ،عدد (4)موجبة ، 3 من مستخدمى شركة مليته للنفط والغاز، و عدد (1) تابع لمقاول خدمات التموين الهناء ، وأن حالتهم الصحية جيدة بدون ارتفاع درجات الحرارة ومعدل الأكسجين طبيعى لكل الحالات المكتشفة .

وتابعت، الاجراءت التى تم اتخاذها هي عزل الحالات الأربع بالغرف المخصصة للعزل حتى يوم الغد، و تمديد عملية تغير الاطقم لأسبوع أخر، و تم تنسيق على تنفيذ عملية نقل الحالات الى طرابلس، و تعقيم المنصة DP4 بالكامل، وقد تم نقل الحالات لطرابلس باعتبار ان حجر العزل المتوفرة بالمنصة يستعمل للحجر المؤقت ، كما قامت الشركة بتأكيد على الحالات وذلك بأجراء اختبار PCR فى المركز لمكافحة الامراض بطرابلس .