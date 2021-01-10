بلدية سرت: فرض ارتداء الكمامة على كل المواطنين والحد من إقامة المناسبات

ناقش المجلس التسييري لبلدية سرت، برئاسة سالم عامر، اليوم الأحد، آخر المستجدات في ملف وباء كورونا بالمدينة، بحضور ممثلين للجهات المعنية كافة.

واستمع المجتمعون إلى إحصائية للحالات المصابة بفيروس كورونا بسرت حاليا، والمقدرة بـ492 حالة إصابة، و34 حالة وفاة، و106 حالة نشطة، وفق بيان نشرته صفحة بلدية سرت على موقع «فيسبوك».

تشديد الإجراءات الاحترازية

وتم الاتفاق على ضرورة «تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة، وخاصة بالمدارس التعليمية وجامعة سرت وكافة التجمعات كالأسواق وغيرها، وأيضا الإسراع بتوفير الإمكانيات الطبية لقسم العزل، ومعمل PCR بالمدينة».

كما توافق الحاضرون على أهمية «تكثيف الحملة التوعوية بإشراف لجنة التوعية المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية، وإقامة محاضرات توعوية وإرشادية لكافة التجمعات، للتعريف بخطورة وباء كوفيد 19، والالتزام بإتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مع ضرورة اتخاد إجراءات للحد من إقامة المناسبات ومخاطبة محكمة سرت بالخصوص، ومنع صالات الأفراح حاليا نظرا لتفشى الفيروس ومنع انتشاره، وكذلك فرض لباس الكمامة لكل المواطنين رجالا ونساء بالمدينة».

واتفق المشاركون في الاجتماع على «تكليف جهاز الحرس البلدى سرت بمتابعة فرض وتوفير الكمامات والإجراءات الوقائية للمواطنيين بكافة الأسواق العامة التجارية والمحلات وأسواق بيع المواشى والخضروات، وتكليف اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا بتكثيف اللقاءات الإذاعية مع مختصين لتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول الوباء».

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