شكري والصفدي يشددان على أهمية التوصل لحلول سلمية للأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللقاء بين الوزيرين شهد توافقًا في الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن.

ولفتت الخارجية، إلى أن الوزيرين أكدا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية للأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي العربي.

وذكرت الخارجية، أن ذلك يأتي في إطار سلامة ووحدة الأراضي العربية، وحقن دماء أبنائها، مع التركيز على ضرورة التصدي الحاسم لخطر الإرهاب أيًا ما كان مصدره أو دوافعه.

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