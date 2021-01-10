امغيب: ليبيا لا تحتاج إلى مراقبين للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الأوضاع العسكرية في ليبيا واضحة، ولا تحتاج إلى وجود مراقبين، سواء كانوا عسكرين أو مدنيين للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار.

وأكد امغيب، في تصريحات صحفية، أن التحشيد التركي لم يتوقف إلى جانب أعداد كبيرة من المرتزقة في غرب البلاد، لافتا إلى أنه لا توجد بوادر حقيقية لخروجهم في القريب العاجل.

ويرى امغيب أن فرص نجاح مهمة المراقبين الدوليين كبيرة جدا، لمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة المتفق عليها “سرت- الجفرة”، مضيفا أن هذه المهمة قد تقطع الطريق أمام تركيا، وتهدد نجاح أي تحركات عسكرية يقوم بها الجانب التركي.

ولفت إلى احتمالية رفض تركيا عن طريق قادة “المليشيات” تواجد هؤلاء المراقبين، مشددا على أن هذه البعثة ذات الطابع المدني قد تتحول من المراقبة إلى بداية لتواجد عسكري أممي تحت مسمى قوات حفظ السلام.

وأوضح أن موقف الشرق بالنسبة لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش واضح، من خلال الالتزام بما اتفق عليه في إعلان القاهرة.

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