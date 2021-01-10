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مراجع علي: الاعتداء على مركز الدراسات التاريخية مشاركة في تدمير الذاكرة الليبية

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مراجع علي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن “الاعتداء على مركز الدراسات التاريخية، تحت أي عذر، أو حجة تبديها هيئة الأوقاف، هي مشاركة في تدمير الذاكرة الليبية”.

وأضاف  «علي»، في تصريح صحفي، أن “المبنى تعود ملكيته للدولة”، مردفًا، “يكفيكم عبث بليبيا وحقوق مواطنيها”.

وكان محمد كرازه عميد المصورين الليبيين، قد دعا إلى الاعتصام لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية من العبث بالوثائق وتاريخ الأجداد.

وقال كرازه في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دعوة اعتصام لإنقاذ مركز التوثيق من العبث بالوثائق وتاريخ أجدادنا. المقر مهدد”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، قد دعا رجال الأعمال لشراء مبنى لمركز المخطوطات، مطالبا إياهم في الوقت نفسه بالتنازل عنه لصالح المركز.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هل يفعلها رجال الأعمال الوطنيين من باب مسئوليتهم الاجتماعية فيتنادون من أجل شراء مبنى المركز الوطني للمخطوطات التاريخية (الذاكرة التاريخية لشعبنا) والتنازل عنه لصالح المركز”.

يشار إلى أن الجهة المالكة لمبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وهي هيئة الأوقاف، قد أمهلت القائمين على المركز ثلاثة أيام، بحسب المتداول في الأخبار، لتسليم المقر أو الحجز عليه إداريا، وكانت الأوقاف قد طالبت المركز الذي يقع في مكان متميز بوسط العاصمة عام 2017 برفع قيمة الإيجار من 2000 دينار إلى 96 ألف دينار شهريا.

 

 

الوسوم

الذاكرة الليبية مراجع علي مركز الدراسات التاريخية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • دعوة لشعب الليبي للخروج في مظاهرات لأنقاذ المركز الوطني للمحفوظات

    تكون المظاهرة بعنوان (أنقذوا التاريخ الليبي) يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بميدان الشهداء التاريخ في خطر .
    أهداف المظاهرة وهي :
    1- طرد السلفية السعودية من وزارة الأوقاف .
    2- طرد السلفية السعودية من المساجد وصندوق الزكاة .
    3- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة نبش قبور الليبيين .
    4- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة هدم أضرحة الليبيين .
    5- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة هدم مساجد الليبيين .
    6- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة حرق الزوايا الليبيين .
    7- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة خيانة العظمى الأمن القومي الليبي .
    8- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة تآمر على تاريخ الشعب الليبي لصالح جهات معادية.
    9- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة تدمير المذهب المالكي .
    10- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة التعامل مع جهات خارجية تابعة لدول معادية لشعب الليبي .
    11- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة أدخال فتاوي دينية متطرفة خارجية لاعلاقة لها بالشعب الليبي .
    12- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة تقاضي أموال من جهات معادية لشعب الليبي .
    13- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة حرق التراث الديني والتاريخ للقبائل الليبيين .
    14- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة تدمير النسيج الديني لشعب الليبي عبر فتاوي خارجية .
    15- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة النسيج الاجتماعي لشعب الليبي عبر فتاوي خارجية .
    16- جميع البلدان الاسلامية عليها التقدم بشكاوي إلى محكمة الجنائيات الدولية ومجلس حقوق الأنسان الدولي للمطالبة فيه بالآثار النبوية بالمدينة ومكة التي طمستها السلفية الوهابية الصهيونية وتغيرمعالمهم الدينية وطمس هوية المسلمين.
    17- المطالبة الرئيس الامريكي جون بايدن بتحقيق دولي في قضية قتل خاشقجي المتورط فيها عميل المخابرات الروسية الترامب .
    18- المطالبة الرئيس الامريكي جون بايدن بتحقيق دولي مع مملكة السعودية والامارات في تدمير العاصمة طرابلس يوم 4/4/ 2012م بتمويل حفتر جماعاته السلفية الارهابية الممولة من المخابرات السعودية والامارتية وضرب قرارات مجلس الأمن بعرض الحائط .
    19- على جميع الدول الاسلامية مطالبة اتحاد علماء المسلمين بقيادة السيد الرئيس اردوغان بإزالة الحمامات الموضوعة على منزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    20- على جميع الدول الاسلامية مطالبة اتحاد علماء المسلمين بقيادة السيد الرئيس اردوغان بإعادة جميع الأثار النبوية التي تم تدميرها التي تمثل تاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    جميع القبائل الليبية مدعون للخروج في مظاهرات عارمة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ضد الخطر السلفي اليهودي السعودي القادم من مملكة بني صهيون السعودية لتدمير ماتبقى من تاريخ الشعب الليبي بعد تدمير .
    السلفية السعودية : هي أخطر من الشيعة واسرائيل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة … وعلى الشعب الليبي خاصة … الخطر القادم على الشعب الليبي ليست اسرائيل بل السلفية السعودية … رسالة إلى المخابرات السعودية أنتظروا المفاجأة في قلب دولتكم السعودية … وأستعدوا للأيام السوداء في قلب المملكة السعودية والامارات … جميع الشعوب العربية مدعوا لتطهير بلدانها يهود السعودية والقضاء عناصر مخابراتها السلفية اليهودية التي دمرت البلدان الاسلامية في نهاية تقود لنتنياهو وخدم وحمير لليهود… سيكون الاسوا هو القادم لكم ياجزارين خاشقجي … والله ياكلاب الوهابية الصهيونية في مملكة بني صهيون ياعبيد اليهود والنصارى … سنجعلوا منكم عبرة لمن لايعتبر بعزة الله العزيز الجبار .

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