ليبيا الان

ليبيون يأملون من بايدن “تصحيح المسار” ومواجهة أردوغان

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استمتع بعض الليبيين بالتطورات التي حدثت في مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي عندما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب، الكونغرس، وقارنوا “الصراع على السلطة” وعلامات الانقسام في بلادهم بالتطورات في الولايات المتحدة، قائلين إن الأمريكيين “تعلموا” من التجربة الليبية.

وبحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن العديد من الليبيين يُلقون باللوم على ترامب في الحرب التي دارت في طرابلس وحولها عام 2019، والتي انتهت بعد 14 شهرًا فقط بتدخل تركيا لدعم حكومة الوفاق.

تصحيح المسار

ويأمل الليبيون أن يقوم الرئيس المنتخب جو بايدن “بتصحيح المسار” الذي اعتمده ترامب، وفي هذا الجانب يرى المستشار السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم موسى سعيد جرادة، أن ترامب يتحمّل جزئيًا مسؤولية حرب طرابلس التي بدأت في 4 أبريل 2019.

وأشار إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها المشير حفتر في 19 أبريل 2019 مع مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك جون بولتون، والذي قال لقائد الجيش الوطني، بحسب دبلوماسيين غربيين، إنه إذا كان يسعى لمهاجمة طرابلس، فعليه أن يفعل ذلك بسرعة.

ووفق “الشرق الأوسط”، فقد فسّر الكثيرون ملاحظته على أنها ضوء أخضر أمريكي لمواصلة الهجوم وأن واشنطن لن تتدخل لمنعه. ووصف جرادا هجوم طرابلس بأنه “أعنف وأخطر حرب ضد مدينة ليبية في تاريخ ليبيا الحديث”.

مواجهة طموحات أردوغان

اليوم، يأمل العديد من الليبيين أن يتدخل بايدن بسرعة وإيجابية في شؤون الشرق الأوسط من أجل المساعدة في حل العديد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ويأملون في أن يبتعد عن سياسة ترامب “الشاذة” وكذلك عن سياسات سلفه باراك أوباما.

علاوة على ذلك، يأمل العديد من الليبيين أن يظل بايدن وفياً لنذره خلال حملته الانتخابية لمواجهة طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

لكن معهد كاتو في واشنطن حث بايدن على عدم التدخل العسكري في دول أخرى، وذكر أنه إذا أراد بايدن إنتاج سجل بنّاء في السياسة الخارجية، فعليه أن ينبذ الكثير من إرث السياسة الخارجية لإدارة أوباما.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تكون المظاهرة بعنوان (أنقذوا التاريخ الليبي) يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بميدان الشهداء التاريخ في خطر .
    أهداف المظاهرة وهي :
    1- طرد السلفية السعودية من وزارة الأوقاف .
    2- طرد السلفية السعودية من المساجد وصندوق الزكاة .
    3- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة نبش قبور الليبيين .
    4- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة هدم أضرحة الليبيين .
    5- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة هدم مساجد الليبيين .
    6- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة حرق الزوايا الليبيين .
    7- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة خيانة العظمى الأمن القومي الليبي .
    8- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة تآمر على تاريخ الشعب الليبي لصالح جهات معادية.
    9- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة تدمير المذهب المالكي .
    10- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة التعامل مع جهات خارجية تابعة لدول معادية لشعب الليبي .
    11- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة أدخال فتاوي دينية متطرفة خارجية لاعلاقة لها بالشعب الليبي .
    12- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة تقاضي أموال من جهات معادية لشعب الليبي .
    13- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة حرق التراث الديني والتاريخ للقبائل الليبيين .
    14- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة تدمير النسيج الديني لشعب الليبي عبر فتاوي خارجية .
    15- تقديم شكاوي الى النائب العام ضد السلفية السعودية بتهمة النسيج الاجتماعي لشعب الليبي عبر فتاوي خارجية .
    16- جميع البلدان الاسلامية عليها التقدم بشكاوي إلى محكمة الجنائيات الدولية ومجلس حقوق الأنسان الدولي للمطالبة فيه بالآثار النبوية بالمدينة ومكة التي طمستها السلفية الوهابية الصهيونية وتغيرمعالمهم الدينية وطمس هوية المسلمين.
    17- المطالبة الرئيس الامريكي جون بايدن بتحقيق دولي في قضية قتل خاشقجي المتورط فيها عميل المخابرات الروسية الترامب .
    18- المطالبة الرئيس الامريكي جون بايدن بتحقيق دولي مع مملكة السعودية والامارات في تدمير العاصمة طرابلس يوم 4/4/ 2012م بتمويل حفتر جماعاته السلفية الارهابية الممولة من المخابرات السعودية والامارتية وضرب قرارات مجلس الأمن بعرض الحائط .
    19- على جميع الدول الاسلامية مطالبة اتحاد علماء المسلمين بقيادة السيد الرئيس اردوغان بإزالة الحمامات الموضوعة على منزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    20- على جميع الدول الاسلامية مطالبة اتحاد علماء المسلمين بقيادة السيد الرئيس اردوغان بإعادة جميع الأثار النبوية التي تم تدميرها التي تمثل تاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    جميع القبائل الليبية مدعون للخروج في مظاهرات عارمة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ضد الخطر السلفي اليهودي السعودي القادم من مملكة بني صهيون السعودية لتدمير ماتبقى من تاريخ الشعب الليبي بعد تدمير .
    السلفية السعودية : هي أخطر من الشيعة واسرائيل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة … وعلى الشعب الليبي خاصة … الخطر القادم على الشعب الليبي ليست اسرائيل بل السلفية السعودية … رسالة إلى المخابرات السعودية أنتظروا المفاجأة في قلب دولتكم السعودية … وأستعدوا للأيام السوداء في قلب المملكة السعودية والامارات … جميع الشعوب العربية مدعوا لتطهير بلدانها يهود السعودية والقضاء عناصر مخابراتها السلفية اليهودية التي دمرت البلدان الاسلامية في نهاية تقود لنتنياهو وخدم وحمير لليهود… سيكون الاسوا هو القادم لكم ياجزارين خاشقجي … والله ياكلاب الوهابية الصهيونية في مملكة بني صهيون ياعبيد اليهود والنصارى … سنجعلوا منكم عبرة لمن لايعتبر بعزة الله العزيز الجبار .

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