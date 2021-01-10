حملة تطوعية لزراعة أكثر من 400 شجرة في البيضاء

بهدف تعزيز الغطاء النباتي والتأكيد على أهميته وزرع روح المبادرة والاهتمام بالبيئة، انطلقت في مدينة البيضاء حملة تطوعية تحت شعار (من أجل الأرض) بمجهودات تطوعية ومبادرة شخصية.

وبدأت الحملة، التي تستهدف زراعة 400 شجرة، في مرحلتها الأولى بزرع شتلات الأشجار والنباتات داخل شوارع المدينة، لتصل إلى المرافق العامة وعدد من الأماكن والأحياء والتي تحوي مساحات ترابية خالية تصلح للاستزراع.

وحرص القائمون على هذه الحملة على توعية الرأي العام بضرورة تعزيز الغطاء النباتي في المدينة وما جاورها، في ظل التعديات الصارخة على الغابات والأحراج والبناء العشوائي للاستراحات وأماكن الاصطياف دون الحصول على الأذونات اللازمة لضمان عدم المساس بالغطاء النباتي والمساحات الخضراء.

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