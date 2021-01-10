مسؤول بمركز الدارسات التاريخية : لو حكم القضاء بعدم احقيه الأوقاف في أرض المركز فعليها إرجاع ما أخذته للخزانة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نائب رئيس مجلس الإدارة بالمركز الوطني الليبي للدارسات والمحفوظات التاريخية بطرابلس علي الهازل بإنهم بصدد رفع قضية لفض النزاع مع هيئة الأوقاف.

الهازل أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، أن مهمة الترافع ستوكل إلى نقابة المحامين، وإذا حكم القضاء بعدم احقيه الأوقاف في أرض المركز فعليها إرجاع ما أخذته إلى الخزانة العامة.

وأضاف أن المركز لم يعلق العمل ولم يغلق أبوابه، ويستقبل الأساتذة وطلبة الدراسات العليا والباحثين والزوار، مؤكداً على الاحترازات الصحية من أجل فيروس كورونا المستجد.

وثمن الهازل، على دور كل من قدم الدعم للمركز سواء من جهات عامه أو خاصة للدفاع عن المركز، وكل من نظم وقفه احتجاجيه من المهتمين بذاكرة الوطن على دعمهم المعنوي .