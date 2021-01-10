“العمل” تدرس تدريب 11 ألف شاب في الخمس

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، الأحد، مع عضو المجلس البلدي الخمس منى هدية، إمكانية قيام وزارة العمل بتدريب الباحثات عن العمل من مدينة الخمس بمشغل تابع لوزارة التعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع نوقش فيه إمكانية توفير مبنى البلدية لتنفيذ برامج تدريب مهني في عديد المجالات لنحو 11 ألف باحث عن العمل في المدينة.

ومن جهتها استعرضت “هدية” إمكانية الاستعانة ببعض المراكز التدريبية في المدينة، وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على تقدم هذه المراكز للاعتماد من قبل مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية.

وحضر الاجتماع مستشار الوزارة حسن الكاسح، ومدير إدارة متابعة مكاتب العمل زهير مسعود، ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة خيرية الحبيب، وعضو مكتب الوزير مروى عريبي.

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