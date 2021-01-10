تعليم الوفاق” تستبعد خيار تعليق الدراسة

قال وكيل وزارة تعليم الوفاق لشؤون التعليم العام عادل جمعة، إن الوزارة لا تنوي وقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن التعليم مستمر وفق الخطة المعتمدة من الوزارة مع مراعاة الملاحظات الواردة من اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا.

وجاءت تصريحات جمعة عقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة، الأحد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الاجتماع ناقش توصيات تتعلق بتفعيل الإدارة المحلية من خلال إشراك مكاتب الصحة وصحة المجتمع واللجان العليا والعلمية بالبلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، وتدريب الكوادر الفنية ذات العلاقة بالجائحة في كافة المدارس، وضرورة عقد لقاء دوري كل أسبوعين للتقييم.

وأكد جمعة أن شعار وزارة التعليم “سلامة تلاميذنا وطلابنا قبل تعليمهم”، مؤكداً أن الوزارة ستعمل في هذا الجانب، من خلال توصيات وملاحظات اللجنة العلمية الاستشارية.

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