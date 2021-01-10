“رئيس تسييري بنغازي” يناقش مع رئيس الجامعة إجراءات تنفيذ مرافق مشاريع الصيانة بها

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الأحد، رئيس جامعة بنغازي د.عزالدين يونس الدرسي، لمناقشة الإجراءات المُتعلقة بتنفيذ مشاريع الصيانة لعدد من مرافق الجامعة ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي .

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تم الاتفاق على سرعة الانتهاء مِن إعداد المُقايسات وجداول الكميات للمباني المُستهدفة حتى يتسنى البدء في الأعمال التنفيذية ، إضافة إلى العمل على تنفيذ مدخل إضافي للتخفيف من الازدحام على المداخل الأخرى للجامعة .

وأضافت البلدية، أن لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي قد اعتمدت تنفيذ عدد من الأعمال والمشاريع لجامعة بنغازي ، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني بشأن صيانة و إعادة تأهيل مرافق ومباني الجامعة التي تعرضت للحرب جَراء الحرب على الإرهاب.