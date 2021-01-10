السلاك: اقتراب مهلة الـ 90 يوما لخروج المرتزقة يربك حسابات تركيا

قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، إن المسار العسكري والنقاط المتفق عليها بين لجنة “5+5” هي التي يمكن الإشادة بها في الوقت الراهن من حيث التنفيذ والالتزام.

وأكد السلاك، في تصريحات صحفية، أن اللجان المنبثقة عن اللجنة العسكرية تراقب عمليات وقف إطلاق النار، مضيفا أنه لم يحدث أي خروقات حتى الآن، لافتا إلى أن هذا هو ما يعزز فرص الثقة بين أعضاء اللجنة من الطرفين.

ويرى السلاك ضرورة توافر النزاهة والحيادية، وتعزيز مسألة تثبيت وقف إطلاق النار الذي كان حجر الزاوية لانطلاق كافة العمليات.

وأشار إلى أن اجتماع الغردقة كان نقطة هامة في المسار العسكري، استكمالا لما اتفق عليه في مؤتمر جنيف، مضيفا أن استكمال الخطوات الهامة في المسار والمسارات الأخرى تتطلب المزيد من الدعم الدولي لما اتخذ وتنفيذ ما اتفق عليه.

ولفت إلى أن زيارة الوفد العسكري إلى تركيا جاءت بعد أن شعرت أنقرة بتهميش دورها فيما يتوالى من أحداث بالنسبة للمسارات العسكرية والسياسية التي استضافتها الغردقة والمغرب وتونس.

وشدد السلاك على أن أنقرة لا تستطيع عرقلة المسار العسكري بأي عمليات في ظل الإجماع العسكري، لافتا إلى أنها تسعى للبقاء العسكري بالفعل، وهو ما يفسره موافقة البرلمان التركي في وقت سابق على بقاء القوات التركية 18 شهرا.

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