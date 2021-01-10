المريمي: يجب أن يسهم وجود المراقبين في إجراء الانتخابات بموعدها

قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المراقبين الدوليين سيكون لهم أهمية كبيرة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار.

وأكد المريمي، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تساعد على خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية واستمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف، أن كافة الخطوات التي يتم اتخاذها تهدف لاستكمال ما اتفق عليه بشأن المجلس الرئاسي الجديد، والذهاب نحو انتخابات جديدة في ديسمبر المقبل.

وشدد المريمي على أنه لا يوجد معارضة لوجود مراقبين مدنيين لمراقبة وقف إطلاق النار.

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