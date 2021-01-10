مصادر: الجمارك تحتجز 75 سيارة بميناء طرابلس منذ أكتوبر

أفادت مصادر صحفية، بأن مصلحة الجمارك رفضت منح إقرارات جمركية لـ75 سيارة مستوردة منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت نقلا عن مصادر_ لم تسمها في الجمارك_، أن السيارات مازالت في حظائر ميناء طرابلس، بسبب تجاوز عمرها التصنيعي أكثر من 10 سنوات، مشددة على أن هذا الأمر يعد مخالفا لقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكدت المصادر، أن السيارات وصلت خلال أكتوبر الماضي على متن السفينة “ليدي حلوم” التي جنحت بالقرب من منطقة الرسو في ميناء طرابلس.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قد أصدر قرارا في 2019 تضمن ضوابط استيراد السيارات، وجاء في مادته الثانية منع استيراد سيارات النقل الخفيف 4 طن بعمر يفوق 10 سنوات.

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