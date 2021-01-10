“إيريني” تُصدر تقريرًا بشأن ملخص عملياتها قبالة ليبيا في 2020

كشف تقرير لعملية “إيريني” الأوروبية البحرية، أن القوات التابعة للعملية سيّرت دوريات بالبحر الأبيض المتوسط للتحقّق من 1560 سفينة تجارية، إضافة إلى إجراء 62 زيارة “ودّية” على متن السفن التجارية.

وأوضح تقرير إيريني، حول ملخص عملياتها قبالة ليبيا خلال عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، أنها أجرت 6 عمليات تفتيش للتحقق من شحنات سفن تجارية، فضلاً عن رصد أنشطة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية.

وأظهر التقرير فحص “إيريني” لـ25 مطارًا ومهبطًا، إضافة إلى مراقبتها لـ 155 رحلة جوية، ذهابًا وإيابًا إلى ليبيا.

وأصدرت العملية الأوروبية البحرية 17 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا بشأن الانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة ومنع تهريب النفط.

وخلال هذه الفترة، قدّم مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي EUSATCEN ، حوالي 436 مجموعة من صور الأقمار الصناعية بناءً على طلبات “إيريني”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24