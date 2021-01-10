إجراء أكثر من 190 ألف تحاليل بطبي طبرق خلال عام 2020

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن قسم التحاليل الطبية بمركز طبرق الطبي عن أرقام قياسية من التحاليل الطبية خلال عام 2020 الماضي .

حيث يحتوي مركز طبرق الطبي على معمل للتحاليل الطبية يعمل طيلة 24 ساعة متواصلة بين فترة الصباح و المساء، كما يحوى على وحدات أساسية مهمه، والتي أجريت فيها التحاليل الطبية بكل أنواعها والتي بلغت 192.044 ألف تحليل .

وبين المركز أن قسم الأنسجة استقبل 1452 عينة، كانت نتيجة 163 منها مصابة بورم سرطانى، كما تم تشغيل 668 عينة سحب بالإبر وكانت 30 عينة فيها ورم سرطانى.

وتابع المركز أن وحدة الميكروبيلوجي تم تشغيل 3573 عينه مزرعة، فيما استقبلت وحدة الكيمياء الحيوية، وتم تشغيل 73000 عينة، ووحده الفيروسات تم تشغيل 11019عينة، ووحدة مصرف الدم تم تشغيل 11400عينة، ووحدة أبحاث الدم تم تشغيل 72300 عينة، ووحده الرتين تم تشغيله 12300عينة بول وعدد 5200 عينه براز .