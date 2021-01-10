صالح يؤكد على أهمية المقترح الذي تقدم به الحويج بتشكيل لجنة 5+5 من الوزارات السيادية

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي إبراهيم الحويج اليوم الأحد بمدينة القبة .

الحويج قدم إحاطة حول أهم أنشطة وزارة الخارجية للعام 2020 وبرنامج عمل الوزارة للعام 2021 الذي سيعرض في الاجتماع السنوي للوزارة الثلاثاء بقاعة البرلمان في البيضاء.

وأطلع الحويج صالح على الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها مع دول العالم والجوار على وجه الخصوص.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهمية مناقشة واعتماد مشروع قانون العمل السياسي والقنصلي المعروض على مجلس النواب، حيث يعد قانوناً إصلاحياً لعمل الوزارة وتم إعداده بعد إجراء سلسة من الاجتماعات وحلقات النقاش مع مختلف مؤسسات الدولة الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني.

وناقش الطرفان آخر تطورات الأزمة الليبية وأهمية التعاطي بإيجابية مع مخرجات برلين وإعلان القاهرة، وأهمية ثتبيث وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات وتخفيف العبء على المواطن الليبي والتحلي بالمسؤولية السياسية لإنهاء التدخل الأجنبي نحو حلحلة الأزمة الليبية والذهاب إلى صناديق الاقتراع.

بدوره، ثمن صالح الجهد الذي يقوم به الحويج في وزارة الخارجية باعتبارها من أهم الوزارات السيادية في الدولة الليبية .

صالح أكد على أهمية المقترح الذي تقدمت به وزارة الخارجية بتشكيل لجنة 5+5 من الوزارات السيادية للبدء في تقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات السياسية.