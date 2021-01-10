صالح والحويج يبحثان الأنشطة الخارجية للعام 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، لبحث أنشطة وزارة الخارجية للعام 2020م وبرنامج عملها للعام الحالي

وقدّم وزير الخارجية إحاطة لصالح حول أهم أنشطة وزارة الخارجية للعام المنقضي، والاتصالات الإقليمية و الدولية التي أجراها مع دول العالم ودول الجوار على وجه الخصوص.

وتطرق اللقاء أيضا إلى أهمية مناقشة واعتماد مشروع قانون العمل السياسي والقنصلي المعروض على مجلس النواب، حيث أكد الوزير على أهمية الزيارات التي قام بها رئيس مجلس النواب ودعا إلى زيادة التنسيق مع الوزارة في مثل هذه الزيارات.

كما بحث صالح مع الحويج آخر تطورات الأزمة الليبية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاطي بإيجابية مع مخرجات برلين واعلان القاهرة وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات وتخفيف العبء على المواطن الليبي والتحلي بالمسؤولية السياسية لإنهاء التدخل الأجنبي نحو حلحلة الأزمة الليبية والذهاب إلى صناديق الاقتراع.