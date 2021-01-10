رميح: مركز المحفوظات يوثق “جرائم” تمكن ليبيا من محاكمة تركيا دولياً

قال رمزي رميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، الأحد، إن هناك خطر يداهم الهوية والأرشيف الليبي، لافتا إلى أن هذا الأمر يتعلق بمسألة الأمن القومي .

وأوضح رميح، في تصريحات إعلامية- رصدها ليبيا 24، أن المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية “مركز جهاد الليبيين” سابقاً- يحتوي على 28 مليون وثيقة تاريخية أرشفية توثق علاقة ليبيا بدول الجوار، مؤكدا أن الأمر ليس تحركات مشبوهه، كما وصفه البعض، بل تحركات حقيقية لسرقة هذا الأرشيف التاريخي كما تم سرقة أرشيف المخابرات الليبية سنة 2011 .

وأضاف، أن البعض يتحدث عن دور لتركيا فى هذاالمخطط، بل أن تركيا تقوم بالدور كله عبر من وصفهم بـ” الخونة والعملاء” لكي يسلموا إلى أنقرة أرشيف ليبيا التاريخي، الذي يؤكد الاحتلال الإيطالي والإحتلال التركي العثماني، إضافة إلى أنه يوثق جرائم تستطيع ليبيا من خلالها محاكمة تركيا في المحافل الدولية .

وأشار إلى أن تركيا تريد أن تدخل عبر أمور تلفقية مايعرف بالأرشفه الالكترونية، مبينا أن ليبيا لا تطلب المساعدة في أمر يتعلق بالأمن القومي، ولقد تم بيع وتسليم أرشيف المخابرات الليبية إلى قطر وكل ما يتعلق بالدولة الليبية خلال 70 عاما .

واختتم حديثه، قائلا: “منظمة اليونسكو صنفت هذا المركز وهذه الوثائق بأنها وثائق تاريخية وبذلك أضفت عليه صبغة دولية عالمية” .

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