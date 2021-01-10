الشهيبي: “البعثة الأممية” صُدمت بعد اختيارها صالح وباشاغا للرئاسي والحكومة الجديدة

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، توفيق الشهيبي، أن البعثة الأممية طرحت الحوار لاعتقادها بأنه سيسير بسلاسة تجاه شخصيات معينة، وأنه سيتم اختيار عقيلة صالح رئيسًا للمجلس الرئاسي وفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة.

ولفت الشبيهي إلى أن البعثة تفاجأت بعد ذلك بعدم وجود توافق حول هذه الآلية، مشددا على أن البعض حاول التسويق لمقترح البعثة الأممية، كونه مدعومًا دوليًا.

وذكر أن البعثة تفاجأت من أن ما يسوقه مؤيدو صالح وباشاغا أنهما يكتسحان في مناطقهما، بالتالي لجنة الحوار ستكون معهما، أصبح مغلوطًا جدًا، وأصبح هناك منافسون لهم؛ لافتا إلى أنه يلاحظ بسبب ذلك استماتة مؤيديهم لاختيار هذه الآلية.

وشدد على أن البعثة أخطأت عندما تورطت وطرحت أسماء لم تعلنها، وتفاجأت بوجود شخصيات منافسة، مشددا على أن حل المشكلة والعقدة يتمثل بفك الارتباط بالأشخاص؛ لأن ربط المقترح الثاني بأسماء معينة أدى لفشل المقترح نفسه، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن باشاغا يحاول إبراز نفسه بأنه القوي، لكن تصريحاته لا تساوي شيئًا؛ لأن القرار لدى لجنة الـ75 إذا اقتنعت به أم لا.

ورأى أن البعثة قيدت نفسها ووضعت لنفسها آلية للعمل وجاءت بلجنة الـ75، موضحا أنها هي من حصرت نفسها، محذرًا من وجود تواصل بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ومن هم خارجه؛ سعيًا منهم للالتئام مجددًا وتسمية رئيس الحكومة، وفصل الحكومة عنهم في حال فشل الحوار الحالي بالخروج من المأزق بأي صيغة.

وأضاف أن تحالف القوة الوطنية رأى أن مسودة الدستور معيبة، وفيها الكثير من الأمور الصعب ترميمها ولن نصل بها لحل، لافتا إلى أنه لا يفضل مرحلة انتقالية رابعة، ولكن يبدو أن البلاد تتجه لها.

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