إطلاق الحملة الوطنية للحفاظ على مكونات النهر الصناعي

أعلن مشروع النهر الصناعي، إطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على مكونات النهر الصناعي بمدينة أجدابيا برعاية وتنفيذ المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وبحضور مجموعة من مهندسي وخبراء الجهاز.

وأوضح حساب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، على فيسبوك، أنه خلال الحفل قام مدير المكتب الإعلامي بإلقاء كلمة عن أهمية إطلاق الحملة في هذا الوقت وطالب بضرورة توحيد الجهود من أجل المحافظة على مكونات النهر الصناعي لضمان استمرار تأمين التدفق المائي للمواطنين.

ألقى مدير عام منظومة السرير.سرت/تازربو. بنغازي كلمة ترحيب بالضيوف وأوضح أهمية دور جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي في توفير المياه وحجم المعاناة التي تتعرض لها منظومات النهر من أعمال تخريب واعتداءات وسرقات مما سبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وقدم محمد الضراط، عرض مفصل عن المشروع ومكوناته والجداول الدورية لكميات الاستهلاك للمنظومة الأولى.

كذلك قدم مدير إدارة المشروعات عرض مرئي للاعتداءات التي تعرض لها المشروع خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أثر هذه الاعتداءات على الأمن المائي و استمرار تدفق المياه.

واختتم اللقاء بمؤتمر صحفي عن الحملة والتي ستستمر حتى 22 مارس 2021 والذي يوافق اليوم العالمي للمياه.

جدير بالذكر أنه تمت دعوة وكيل وزارة الداخلية وعميد بلدية اجدابيا ومدير مديرية أمن أجدابيا ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز الشرطة الزراعية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي والمفوضية الكشفية ومختلف وسائل الإعلام بالمدينة ومجموعة من النشطاء المهتمين بالمياه.