مدير الإدارة العامة للتفتيش بداخلية الحكومة الليبية يزور مديرية أمن مطار بنينا الدوليمدير الإدارة العامة للتفتيش بداخلية الحكومة الليبية يزور مديرية أمن مطار بنينا الدولي

قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية العقيد الشريف اسماعيل اقويدر، برفقة رائد جمعة المغربي ونقيب حاتم الناجي ونقيب منير الدرسي، وأعضاء مكتب الدوريات بالإدارة ، بحضور الجمع الشهري للأعضاء والأليات التابعين لمديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي بمختلف وحداتها وأقسامها ، بحضور مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي عقيد سعد العكوكي ، الأحد.

وبحسب إيجاز صحفي للإدارة، يعد هذا الجمع هو الأول منذ بداية جائحة كورونا وقد تم الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائيه، وتم الجمع أمام صالة الركاب بالمطار، هذا وألقى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة كلمة أثنى فيها على المجهودات المبذولة من قبل مدير وأعضاء أمن منفذ مطار بنينا للارتقاء بالعمل بهذا المرفق الحيوي المهم وحث الضباط على الالتزام بالضبط والربط .