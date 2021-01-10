«الهازل»: عازمون على التوجه للقضاء لحل مشكلة المركز الوطني للمحفوظات مع الأوقاف

أكد علي الهازل، الناطق باسم المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، عزمهم التوجه للقضاء، لحل المشكلة القائمة مع هيئة الأوقاف التي طالبت بإخلاء المركز.

وأضاف «الهازل» في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا، أن “هيئة الأوقاف وجهت لهم كتابا رسميا في 4 يناير الجاري طالبتهم فيه بدفع أكثر من مليون دينار مقابل رسوم الإيجار، أو إخلاء المقر”.

وتابع؛ أن “الدولة الليبية ومنذ توقيع العقد مع هيئة الأوقاف، تكفلت بدفع ما يترتب عليه من التزامات مالية عبر خزانة الدولة”، قائلاً إن “المركز غير معني بتتبع عملية الدفع وما إذا كانت الدولة الليبية قد التزمت بتنفيذ العقد من عدمه”.

وأوضح أن “العقد الذي يربطهم بالأوقاف يتعلق فقط بالأرض المقام عليها مركز المحفوظات”، مردفًا أن “إدارة المركز هي من شيدت المبنى ولم تستغله لأي أغراض تجارية”.