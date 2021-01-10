تنسيق التعاون بين مَركزيّْ “مكافحة الأمراض” و”الرقابة على الأغذية والأدوية”

شهد مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة طرابلس -الأحد- اجتماعاً للجنة المشتركة مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التي تشكلت في إطار توحيد الجهود والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة من أجل الرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في ليبيا.

استهل الاجتماع بكلمة لمدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بشير النجار الذي ترأس هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد تشكيل اللجنة،بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين.

اتفق الجانبان على وضع خطة وطنية سيتم الشروع بتطبيقها خلال الأيام المقبلة، لأجل ضبط الرقابة على الأدوية والأغذية ووضع معايير السلامة الغذائية والدوائية وصولاً بالمجتمع الليبي إلى مكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد سلامته وصحة أبنائه – حس ما أروده مكتب الإعلام والتوثيق التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض على مستوى ليبيا.

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