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الروياتي: بايدن يعتبر الملف الليبي ” إرث يثقل كاهله “

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعرب الناطق باسم المركز الإعلامي لـما تسمى بـ” عملية البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد الروياتي، عن تفاؤله بوصول  الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والديمقراطيين للسلطة، الذين يرون الملف الليبي كأحد الملفات التي كانت موجودة نتيجة لسلطاتهم إبان حكم أوباما، بالتالي هذا الإرث ما زال يثقل كاهلهم ويحاولون إيجاد حل.

وأوضح الروياتي، في تصريح صحفي، أن وصولهم للسلطة اليوم سيعزز من فرص لعب الولايات المتحدة دورًا بارزًا في أن تتحكم بأوراق اللعبة الدولية داخل ليبيا، مبينا أن هناك أكثر من 7 دول تتدخل بالشأن الليبي، وكلما زاد التدخل تضيع البلاد أكثر فأكثر، بالتالي فليبيا تحتاج ضابطًا دوليًا؛ خاصة وأن البلاد تشهد حالة انهيار في السيادة وضعف كبير على كافة المستويات .

وحول تصريحات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الأخيرة حول دور أمريكا تجاه الأزمة الليبية ، زعم الروياتي أن باشاغا يسعى لربط  العلاقات مع أمريكا ليكون دورها أكثر إيجابية من الدور الضبابي الذي قاده دونالد ترامب تحديدًا، مبينًا أن هذه المنهجية ربما هي الحل الأمثل لليبيا لمحاولة الضغط على العديد من الدول التي تتدخل في ليبيا طمعًا بأن يكون لها دور بارز ونفوذ ومصالح أمنية على كافة الأصعدة.

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قناة ليبيا 24

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  • الروياتى خروف اخوانى غبى لايقرأ المشهد جيدا فبايدن اعلن انه سيسعى لاسقاط اردوغان بدعم المعارضة التركية وعين بالامس مبعوث له للمنطقة يدعم تسليح الاكراد ومعادى لاردوغان بينما ترامب ارهابى كما وضح للجميع فى اخر ايامه فضحه الله بسبب جريمته فى ليبيا عندما اعطى لكلبه اردوغان ضوء اخضر هو وبوتن لنقل مرتزقة من سوريا مع اسلحة امريكية من خلال طائرات وسفن مدنية وهى جريمة حرب طبقا للقانون الدولى وبجب ان يحاكم عليها بعد خروجه من السلطة وكشف فحوى مكالماته مع ترمب كما سرب رسائل هيلارى كلينتون سترد عليه بالمثل وتفضح علاقته باردوغان القذرة فى ليبيا بهدف بابتزاز اوربا خاصة فرنسا ولكن سياسة بايدن ستعتمد على فرنسا وغيرها من الدول الاوربية لاسقاط اردوغان قريبا جدا واجراء انتخابات مبكرة فى تركيا

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