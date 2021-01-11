الروياتي: بايدن يعتبر الملف الليبي ” إرث يثقل كاهله “

أعرب الناطق باسم المركز الإعلامي لـما تسمى بـ” عملية البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد الروياتي، عن تفاؤله بوصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والديمقراطيين للسلطة، الذين يرون الملف الليبي كأحد الملفات التي كانت موجودة نتيجة لسلطاتهم إبان حكم أوباما، بالتالي هذا الإرث ما زال يثقل كاهلهم ويحاولون إيجاد حل.

وأوضح الروياتي، في تصريح صحفي، أن وصولهم للسلطة اليوم سيعزز من فرص لعب الولايات المتحدة دورًا بارزًا في أن تتحكم بأوراق اللعبة الدولية داخل ليبيا، مبينا أن هناك أكثر من 7 دول تتدخل بالشأن الليبي، وكلما زاد التدخل تضيع البلاد أكثر فأكثر، بالتالي فليبيا تحتاج ضابطًا دوليًا؛ خاصة وأن البلاد تشهد حالة انهيار في السيادة وضعف كبير على كافة المستويات .

وحول تصريحات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الأخيرة حول دور أمريكا تجاه الأزمة الليبية ، زعم الروياتي أن باشاغا يسعى لربط العلاقات مع أمريكا ليكون دورها أكثر إيجابية من الدور الضبابي الذي قاده دونالد ترامب تحديدًا، مبينًا أن هذه المنهجية ربما هي الحل الأمثل لليبيا لمحاولة الضغط على العديد من الدول التي تتدخل في ليبيا طمعًا بأن يكون لها دور بارز ونفوذ ومصالح أمنية على كافة الأصعدة.

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