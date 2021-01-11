الكريو: الأوقاف تسرعت في موقفها تجاه أزمة المركز الوطني للمحفوظات

أكد عضو بلدية طرابلس المركز ناصر الكريو، أن الجدل الحاصل مع المركز الوطني للمحفوظات” مركز جهاد الليبيين” سابقا ليس وليد اللحظة، مشددا على أنه منذ أكثر من سنتين.

وأشار الكريو، في تصريحات صحفية، إلى أن البلدية تدخلت حينها ونصحت الدولة ومعها هيئة الأوقاف السابقة، لافتا إلى أنه قد تم في ذلك الوقت التوصل لاتفاق لحل هذه الإشكاليات.

وأوضح الكريو أن المركز يحتوي على مخطوطات تاريخية لليبيا بالكامل، ووصفه بأنه إرث ثقافي وتاريخي .

وأكد أن حمايته مسؤولية قانونية، معتبرًا أن العبث بالمركز يعني العبث في ليبيا بالكامل.

وشدد على أن هيئة الأوقاف تسرعت بهذا الموضوع، موضحا أنه يفترض أن البلاد لديها قضاء ومؤسسات وبلدية مسؤولة يجب الرجوع لها في الكثير من الأمور، مؤكدا أن هذه المخطوطات والأرض كانت تخص مقبرة في السابق.

وناشد الكريو هيئة الأوقاف بمراعاة المصلحة العامة والتعامل بعقلانية، مجددا تأكيده على تواصلهم مع الجهات المسؤولة بالخصوص.

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