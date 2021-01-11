أحمد العبود: زيارة النمروش لتركيا تحضير لـ” مغامرة جديدة” في ليبيا

قال المحلل السياسي أحمد العبود، إن زيارة وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش إلى تركيا، تقرأ عبر مسارين ومستويين، أولهما أن تركيا تريد من خلال هذه الزيارة توحيد المليشيات خاصة بعد ظهور بوادر الانقسام والصراع بين مليشيات مصراتة من جهة ومليشيات طرابلس وبحث الأخيرة عن تحالف مع مليشيات الزاوية.

وأوضح العبود، في تصريح صحفي، أن تركيا تريد توحيد هذه المليشيات خلف وزير دفاع الوفاق الذي يعد رجل أنقرة المطيع، وذلك استعدادا لقرارها القيام بمغامرة الهجوم على الموانئ والحقول النفطية لإبطاء وعرقلة التقدم في المسار العسكري الذي ترعاه البعثة الاممية ويحقق نتائج إيجابية.

وأشار العبود إلى أن تصريحات النمروش التي أعلن فيها تمسكه بالاتفاقيات الموقعة مع أنقرة في المجال العسكري والأمني واستئناف برامج التدريب، تهدد جهود إحلال السلام وتخالف اتفاق جنيف ومخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5). وأضاف أن تركيا تحاول الإمساك بخيوط المليشيات المختلفة وتوظيفها كأوراق تتمسك بها أنقرة سواء لتحصين اتفاقياته الموقعة مع حكومة الوفاق غير المعتمدة والتي قد تكون في مهب الرياح إذا ما أتت حكومة وطنية جديدة، أو باستخدام هذه المليشيات في تحقيق مغامرة جديدة إذا ما سمح المناخ الدولي بمثل هذه المغامرات.

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