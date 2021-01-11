الترجمان: الليبييون يتخوفون من تشكيل جسم عسكري يستوعب الميليشيات المسلحة

قال خالد الترجمان المحلل السياسي، إن أنقرة استدعت وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش وقادة المليشيات التابعة للوفاق في محاولة لتكون هي صاحبة القرار أولا وأخيرًا في المسألة الليبية، سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا واقتصاديًا .

وأوضح الترجمان، في تصريح صحفي، أن تركيا تعلم أنها لن تجد لنفسها موضع قدم في ليبيا بتوصل اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5) لاتفاق، والذي سيسعى في المقام الأول لإخراج ميليشياتها، لذا تسعى لإفساد أي توافق بين الليبيين للسيطرة على ثروات ليبيا ومناجم الذهب.

وكشف الترجمان أن الليبيين يتوجسون خيفة من هذه الاجتماعات التي لا تعلن أهدافها الحقيقية، مؤكدا أن هناك موضوعًا لطالما يطرحه الميليشيات المسلحة، وهو إيجاد جسم عسكري تحت مسمى “الحرس الوطني”، لاستيعاب كل الميليشيات المسلحة، بهدف قتال الجيش .

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