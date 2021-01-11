الإدارة الصحية بشحات تكشف حصلية نتائج تطعيمات الأطفال في عدد من مدارس البلدية

كشفت الإدارة الصحية ببلدية شحات، نتائج حملة التطعيم لطلاب المدارس في يومها الثاني أمس الحد.

وقالت الإدارة في إيجاز صحفي، في مدرسة الفاروق عدد المطعمين 18 طالب وطالبة من الصف التاسع خلال الفتره الصباحية، مدرسة نهج التميز عدد الطلبة المطعمين 60 طالب وطالبة من الصف الأول الأبتدائي خلال الفترة الصباحية والمسائية، و مدرسة رواق المعارف وعدد الطلبة المطعمين 65 طالب وطالبة من الصف الأول الأبتدائي خلال الفتره الصباحية والمسائية وعدد 18 طالب وطالبة من الصف التاسع .

وتابعت الإدارة، وفى مدرسة براعم الغد وكان عدد الطلبة المطعمين 35 طالب وطالبة من الصف الأول الأبتدائي وعدد 20 طالبة من الصف التاسع، و مدرسة الحكمة البالغة عدد الطلبة المطعمين 159 طالب وطالبة من الصف الأول الأبتدائي خلال الفتره الصباحية والمسائيه .