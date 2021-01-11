تعليم الوفاق: لا نية لتعليق أو وقف الدراسة بسبب كورونا

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة عادل جمعة، أن الوزارة لا تنوي وقف الدراسة بسبب جائحة كورونا .

وأوضح جمعة، في بيان له، عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن العملية التعليمية مستمرة وفق الخطة المعتمدة من الوزارة مع مراعاة التوصيات الواردة من اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا . وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم إشراك مكاتب الصحة وصحة المجتمع واللجان العليا والعلمية بالبلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، وتدريب الكوادر الفنية ذات العلاقة بالجائحة في كافة المدارس، وضرورة عقد لقاء دوري كل أسبوعين للتقييم .

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