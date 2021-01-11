الفرجاني يحذر من محاولات المليشيات لاختراق مثلث “بن جواد الهيشة الجديدة سوكنة”

اعتبر ناصف الفرجاني، المحلل السياسي، أن مثلث “بن جواد، الهيشة الجديدة، سوكنة” الذي جاء ضمن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة لارسال مراقبين دوليين بمثابة مثلث استراتيجي من عدة زوايا، ومنها الزاوية الأمنية والعسكرية .

وأوضح الفرجاني، في تصريح صحفي، أن المثلث يبدأ من “بن جواد” التي تعتبر أقرب نقطة لحدود الهلال النفطي ومنها المجمع الصناعي النفطي الضخم راس لانوف وما يجاوره من موانئ نفطية ومنها السدرة وتقع إلى الشرق من سرت (نقطة تمركز الجيش ومقر اللجنة العسكرية المشتركة)، ويمتد حتي “الهيشة الجديدة” التي تقع جنوب مصراتة، وغرب سرت وتعتبر نقطة تقاطع الطريق الساحلي الليبي مع طريق فزان إلى سوكنة، والتي تتبع منطقة الجفرة وسط ليبيا وتوجد بها أحد اكبر المقار القيادية العسكرية وتمركز للجيش .

أكد الفرجاني أن هذا المثلث يعتبر استراتيجيًا وحساسًا في حال حدوث أي مواجهة أو تحرك من قبل قوات أي من الطرفين وخاصة أمام طموح الميليشيات التابعة لتركيا في الوصول أو حتى إحداث تهديد أمني للحقول والموانئ النفطية . وحذر ناصف الفرجاني من عدم مراقبة هذا المثلث بشكل دقيق ومنع تحرك أي قوات، ما سيؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الجيش طالب بأن تنسحب الملسشيات خارج هذا المثلث من نقطة الهيشة الجديدة، لضمان عدم تسللها إلى فزان عبر نقطة التقاء الطريق الساحلي مع طريق فزان .

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