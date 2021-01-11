وقفة احتجاجية في طرابلس تدين استهداف مركز “جهاد الليبيين” –((فيديو))

تقرير/218

شهدت منطقة بومشماشة وسط العاصمة الليبية طرابلس -الأحد- وقفة احتجاجية أمام المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، عمل فيها المتظاهرون لافتات تدين محاولات هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق الاستيلاء على مقر مركز ما يعد أرشيف تاريخ ليبيا وما يراه أبناء البلاد بــ “ذاكرة الوطن”.

شارك في الوقفة لفيف من المثقفين والأكاديميين والصحفيين والمهتمين بالشأن العام وعدد من أبناء مدينة طرابلس وفي مقدمتهم أبناء المنطقة الواقع في نطاقها المركز ، الذين كتبوا في إحدى لافتاتهم : “نحن أبناء ليبيا نتبرع بالأرض للمركز”، فيما حملت لافتات أخرى عبارات تحث الليبيين بالوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن حق المركز في مقره وتحميل كل الليبيين مسؤولية الدفاع عن ذاكرتهم الوطنية المحفوظة داخل المركز : “لا للعبث بتاريخ الأمة الليبية” .. “لا للسمسرة بتاريخ ليبيا باسم الدين” .. “لا لطمس الذاكرة والهوية الليبية” .. “المحافظة على المركز واجب وطني ومسؤولية الجميع”.. “ارفعوا أيديكم عن تاريخنا”.

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