البرعصي: المراقبون سيستخدمون كاميرات و أقمار صناعية لمراقبة وقف إطلاق النار

قال الخبير العسكري سليمان بو عقرب البرعصي، إن مثلث بن جواد الهيشة الجديدة سوكنة، هو نقطة التماس بين قوات الجيش وعناصر الميليشيات المسلحة، معتبرا أنه يعد أخطر نقطة، فهو له دلالات عسكرية كبيرة وتم اختياره بعناية من قبل الجيش .

وأوضح البرعصي، في تصريح صحفي، أن هذا المثلث يحمي ظهر الجيش، لقربه من خطوط الإمداد، مشيرًا إلى أنه يعد الحائل الوحيد بين سيطرة تركيا على موانئ النفط، وتحكمها في منافذ الشرق والجنوب .

وأضاف أن أنقرة تدرك مدى أهمية هذا المثلث، لذا حاولت في الأيام الأخيرة حشد ميليشياتها وتوحيدهم بغرض استفزاز قوات الجيش، لخرق وقف إطلاق النار، ما يعرقل الاتفاقات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وحول آلية المراقبة، قال الخبير العسكري، إنه نظام متعارف عليه دوليا، وسيستخدم فيه كاميرات وأقمار اصطناعية، لضمان مراقبة صارمة .

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