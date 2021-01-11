دفاع الوفاق تتبرأ من عملية باشاغا: لم يتم التنسيق معنا بشأن” صيد الأفاعي “

أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية من تحضيرات لإطلاق عملية تسمى بـ “صيد الأفاعي” لم يتم التنسيق فيها مع الوزارة أو المناطق العسكرية التي تتبعها.

وبحسب إيجاز صحفي، أكد كل من وزارة الدفاع وآمر ماتسمى المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر ما تمسى المنطقة العسكرية طرابلس، بعدم اطلاعهم أو التنسيق المُسبق معهم بخصوص ما يطلق عليه عملية صيد الأفاعي، مطالبة الجهات ذات الاختصاصات الأمنية بالتنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين في ليببا، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته.

وكان فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق قد أطلق عملية عسكرية أطلقت عليها “صيد الأفاعي”، وقال في تصريحات صحفية، إن هذه العملية الأمنية تم الإعداد لها من مدة طويلة وستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية وطرابلس وبدعم دولي، وستبدأ عندما تكون كل الاستعدادات جاهزة، موضحا أنها ستستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، وتم تسميتها بعملية ” صيد الأفاعي”.. على حد قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24