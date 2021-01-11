حويلي: توافق داخل اللجنة القانونية على تأجيل مشروع الدستور

قال عبدالقادر حويلي أحد المشاركين في اجتماع اللجنة القانونية، إن هناك توافق داخل اللجنة على أن تكون القاعدة الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها، مبينا أنه لم يصدر قرار من اللجنة في اجتماع أمس الأحد .

وأوصح حويلي، في تصريح صحفي، أن الأعضاء توافقوا على ضرورة تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كونه يشهد عدم توافق، كما أن الوقت غير كافٍ ، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة اقترحت تعديل الإعلان الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور .

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