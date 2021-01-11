لنقي: قدمت مقترح باستئناف العمل بدستور 51 لانجاز خارطة الطريق

كشفت الزهراء لنقي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، أن اجتماع اللجنة أمس الأحد ناقش الترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وتسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، منتصف نوفمبر الماضي .

وأوضحت لنقي، في تصريح صحفي، أن هناك اقتراحًا بوضع “قانون أساسي” كبديل لـ”الدستور”، مشيرة إلى أنها اقترحت لإنجاز استحقاقات المرحلة التمھیدیة وخارطة الطريق في لیبیا استئناف العمل بدستور 1951 كإطار دستوري توافقي لمدة خمس سنوات، استنادا على مبدأ وجوب إنھاء الانقطاع الدستوري . وأضافت أنه بعد انتهاء السنوات الخمس واستقرار ليبيا یعلن عن إجراء استفتاء في 2026 على شكل الدولة ونظام الحكم على أن يتم تضمينها في الدستور ويجري استفتاء عليه، بشكل كامل .

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