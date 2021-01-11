داخلية الوفاق: دوريات في طرابلس ويفرن وضبط “عصابتين” في العجيلات وجادو

متابعة/218

شهدت الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق نشاطاً مكثفاً في نطاق العاصمة ومحيطها ومدن الساحل الغربي وجبل نفوسة، حيث قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس بتكثيف دورياته داخل المدينة وضواحيها لحفظ الأمـــن وضبط “المجرمين” والخارجين عن القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة و “السهـــر على راحة المواطنين”-حسب ما ورد عن المنصات الإعلامية للوزارة.

كما تواصل العمل اليومي للدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن يفرن لحفظ الأمـــن داخل المدينة، حيث تعمل هذه الدوريات على مدار 24 ساعة تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة من قبل مديرية الأمن لحفظ الأمن و ضبط “المجرمين” وردع كل من يخالف القانون للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما تمكن فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتعاون مع مكتب التحري ومكافحة تهريب المخدرات في مدينة العجيلات من ضبط مواطن من مدينة العجيلات، متهم في العديد من القضايا منها السطو المسلح والحرابة في ضواحي مدينتي صبراتة والعجيلات، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الإختصاص.

كما ورودت بلاغات لمراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن جادو من قبل عدد من المواطنين من مربي المواشي بشأن تعرضهم للسرقة والسطو من بعض الخارجين عن القانون ومن خلال البحث والتحري تمكنت دوريات عناصر مركز شرطة “كاباو ” بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن جادو من ضبط عصابة مكونة من “3” أشقاء من بلدة “طمزين” على متن مركبة آلية بها أغنام بالقرب من مناطق الرعي.. وبالإستدلال معهم اعترفوا بقيامهم بسرقة الأغنام وبيعها، كما اعترفوا أيضاً بتجهيز “50” رأس من الأغنام استعداداً لبيعها في الأسواق.

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