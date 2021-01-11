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حملة لتشجير مشروع مزرعة السويحلي في مصراتة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة مصراتة -الأحد- حملة لتشجير الغابات المتضررة في مشروع “مزرعة السويحلي”، استكمالا لحملة التشجير التي انطلقت في “متنزه النقازة” قرب مدينة الخمس، خلال الفترة الماضية.

تتواصل الحملة تحت شعار “شاركوا”، برعاية وزير الداخلية فتحي باشاغا  وتنظيم وإشراف جهاز الشرطة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعية الهلال الأحمر الليبي ومفوضية الكشاف.

وتستهدف هذه الحملة الحفاظ على الغطاء النباتي والمحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق لإعادة إحيائها، بعد ما طالها من إهمال في السنوات الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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