حملة لتشجير مشروع مزرعة السويحلي في مصراتة

شهدت مدينة مصراتة -الأحد- حملة لتشجير الغابات المتضررة في مشروع “مزرعة السويحلي”، استكمالا لحملة التشجير التي انطلقت في “متنزه النقازة” قرب مدينة الخمس، خلال الفترة الماضية.

تتواصل الحملة تحت شعار “شاركوا”، برعاية وزير الداخلية فتحي باشاغا وتنظيم وإشراف جهاز الشرطة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعية الهلال الأحمر الليبي ومفوضية الكشاف.

وتستهدف هذه الحملة الحفاظ على الغطاء النباتي والمحافظة على الغابات والمتنزهات والحدائق لإعادة إحيائها، بعد ما طالها من إهمال في السنوات الأخيرة.

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