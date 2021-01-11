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الوطني لمكافحة الأمراض سبها يسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الأحد، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن توزيع الحالات كالتالي:
حالات جديدة =27حالة
حالات مخالطة =2 حالة
حالات سالبة =40 حالة
سبها =8حالات موجبة كلها حالات جديدة
الشاطئ =9حالات موجبة كلها حالات جديدة
سمنو =2حالات موجبة مخالطة
وادي عتبة = 4حالة موجبة وهي حالة جديدة
أوباري = 1 حالة موجبة جديدة
تراغن = 5حالات موجبة جديدة

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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