الوطني لمكافحة الأمراض سبها يسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الأحد، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن توزيع الحالات كالتالي:

حالات جديدة =27حالة

حالات مخالطة =2 حالة

حالات سالبة =40 حالة

سبها =8حالات موجبة كلها حالات جديدة

الشاطئ =9حالات موجبة كلها حالات جديدة

سمنو =2حالات موجبة مخالطة

وادي عتبة = 4حالة موجبة وهي حالة جديدة

أوباري = 1 حالة موجبة جديدة

تراغن = 5حالات موجبة جديدة

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