رفض دخول شحنة أكياس بطاطس ميناء مصراتة البحري لاحتوائها على بذور الخشخاش

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض دخول شحنة شيبس بالبهارات إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة البحري، وذلك لاحتواء المنتج على بذور الخشخاش.

وقال المركز في بيان الأحد إن المنتج يخص العلامة التجارية «لايز»، والكمية بلغت 200 كرتونة، وأن رقم التشغيلة الخاصة بالشحنة هو 7115.

في شأن آخر، شارك مسؤولون بمركز الرقابة في اجتماع مشترك أمس الأحد بمقر الادارة العامة للمركز الوطني لمكافحة الامراض لوضع أساسيات اتفاقية التعاون المشترك بين المركزين للصحة الواحدة.

وتناول الاجتماع أهم نقاط العمل والاهداف التي سيتم العمل عليها منها للتعاون في إقامة ورش العمل للتوعوية والتدريب في مجال مكافحة العدوى بالمصحات والمستشفيات والمسوحات للسلع الغذائية والتعاون بالمنافذ والاستشارات الفنية.

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