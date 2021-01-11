«امغيب»: تركيا سترفض وجود المراقبين الدوليين في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن الأوضاع العسكرية في ليبيا واضحة، ولا تحتاج إلى وجود مراقبين، سواء كانوا عسكرين أو مدنيين للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار.

وأقال امغيب، في تصريحات صحفية له: “إن التحشيد التركي لم يتوقف إلى جانب أعداد كبيرة من المرتزقة في غرب البلاد، ولا توجد بوادر حقيقية لخروجهم في القريب العاجل”.

وأضاف “فرص نجاح مهمة المراقبين الدوليين كبيرة جدا، لمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة المتفق عليها «سرت- الجفرة»، وهذه المهمة قد تقطع الطريق أمام تركيا، وتهدد نجاح أي تحركات عسكرية يقوم بها الجانب التركي”.

وتابع “هناك احتمالية لرفض تركيا عن طريق قادة «المليشيات» تواجد هؤلاء المراقبين، وهذه البعثة ذات الطابع المدني قد تتحول من المراقبة إلى بداية لتواجد عسكري أممي تحت مسمى قوات حفظ السلام”.

واستكمل “موقف الشرق بالنسبة لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش واضح، من خلال الالتزام بما اتفق عليه في إعلان القاهرة”.